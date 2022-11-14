В России спрос на частные бункеры вырос на 430%

В России продолжается ажиотажный спрос на частные бункеры.

С начала года число запросов на индивидуальные бомбоубежища, которые можно привезти и установить на дачном участке или на территории коттеджного поселка, возросло на 430%.

Как сообщили в компании BunkerHouse, первый всплеск интереса к бункерам у россиян появился сразу после объявления спецоперации на Украине.

Но настоящий ажиотаж возник 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

По словам представителя компании Никиты Малежика, в настоящее время спрос немного понизился, однако в разы превышает доспецоперационные времена.

На сегодняшний день стоимость самого маленького индивидуального бомбоубежища на 2-3 человек, объемом в 16 кубов, составляет порядка 1 млн. руб.