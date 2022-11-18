Оправдан охранник, сделавший картину из собрания Третьяковской галереи «повеселее»

Суд вынес оправдательный приговор экс-охраннику «Ельцин центра» Александру Васильеву, который в декабре прошлого года пририсовал глазки картине «Три фигуры» стоимостью 75 млн рублей. Предыдущее наказание в виде лечения у психиатра отменено.

Рассматривая апелляцию на приговор мирового суда, фемида не увидела в действиях Васильева состава преступления и согласилась с мнением эксперта, что картина была обезображена, а случившееся можно оценивать как вмешательство с нанесением ущерба.

Напомним, картина «Три фигуры», которую испортил Васильев, была написана ученицей Каземира Малевича Анной Лепорской. Полотно принадлежит Третьяковской галерее. Ущерб от действий охранника, который изобразил глаза на фигурах, составил более 250 тыс. рублей. Его покрыла страховая компания.

Васильев признал вину. Ему назначили 180 часов обязательных работ и принудительное лечение.

Ранее ученые провели исследование, измерив пенисы на картинах разных эпох, и заметили тенденцию на увеличение фаллоса в живописи, начиная с XIX века.