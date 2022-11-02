Ученые измерили пенисы на картинах XV-XXI веков и заметили любопытное

Британские и турецкие ученые провели необычное исследование, измерив размеры пенисов на картинах XV-XXI веков. Они пришли к выводу, что вплоть до XIX века размер мужского полового органа на произведениях искусства был примерно одинаковым. Далее наблюдается тенденция на увеличение фаллоса в живописи.

Специалисты проанализировали более 160 произведений искусства, чтобы выяснить, как менялось представление об оптимальном размере пениса у художников. Картины отбирались с учетом ряда критериев: это были произведения, на которых изображен взрослый мужчина, а его член находится в неэрегированном состоянии. В выборку попали картины художников из 21 страны, созданные в XV-XXI века.

Произведения разделили на три эпохи, которые соответствовали определенным периодам. Ученые выделили эпоху Возрождения (1400-1599 годы), барокко, рококо и импрессионизма (1600-1899), а также современное искусство (1900-2020).

Специалисты пришли к выводу, что размер фаллоса на изображениях стал увеличиваться в XIX веке, но максимальных значений достиг в современное время. Специалисты предположили: это связано с влиянием средств массовой информации, интернета и рекламы, которые навязывают мнение, что пенис должен быть большим.

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