Британский писатель просверлил отверстие в черепе для «дыхания мозга» и описал результат

В Великобритании писатель Джо Меллен решился на трепанацию черепа, чтобы открыть для себя новые ощущения. Результат мужчину приятно удивил.

Автор книг признался, что, просверливая череп, хотел, чтобы его мозг «задышал», но успехов в этом он добился не сразу. Первую операцию он провел сам себе в 1969 году при помощи обычного ручного сверла. Из-за отсутствия денег он не мог позволить селе электрическую дрель, поэтому весь процесс был похож на откупоривание бутылки.

Успеха Джо достиг только с третьей попытки, когда все-таки накопил средства. Он сверлил себе череп в течение получаса и терял немало крови в процессе, но, как признался Меллен, это того стоило. По его словам, ему удалось добиться нирваны, вернуться к ощущениям, которые человек испытывает в детстве. С него как будто сняли груз ответственности, и это состояние у него продолжается до сих пор. Так что писатель совершенно не жалеет, что все-таки решил рискнуть.

Отметим, что трепанацией черепа занимались даже хирурги древности, а в XX веке просверливание отверстий в голове активно применялось в психиатрии. Эта операция получила название лоботомия. Ее приверженцы верили, что она способна лечить даже самые запущенные психические расстройства. Однако спустя несколько лет после открытия метода он оказался запрещен, так как удалось доказать, что хирургическое вмешательство только безвозвратно калечило пациентов.

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