Омский суд официально запретил российской кошке свободно гулять по квартире

В одном из судов Омской области состоялось заседание по делу 38-летней женщины и ее кошки. На питомца россиянки поступила жалоба от ее сожителя по двухкомнатной квартире. Об этом сообщило издание mk.ru.

Стало известно, что Фемида встала на сторону 72-летнего собственника апартаментов в Кировском округе Омска. Пенсионер заявил, что кошка слишком часто появляется на его территории, и ему это не нравится, поэтому он потребовал обозначить ей границы дозволенного.

В первое время владелец квартиры пытался самостоятельно урегулировать конфликт с хозяйкой и самой кошкой, но ничего не выходило, поэтому он и пошел на крайние меры. Теперь суд официально запретил домашнему животному свободно бродить по комнатам. Также женщина должна будет демонтировать одну из полок в ванной и убрать свой кухонный стол, чтобы вместо него пенсионер установил другой.

Ранее стало известно, что полиции Индии удалось задержать двух преступников по показаниям домашнего говорящего попугая. Птица не смогла смолчать об убийстве своей хозяйки.