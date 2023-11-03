Обладательница самых больших щек в мире заявила о проблемах со здоровьем: требуется операция

Модель Анастасия Покрищук, которая стала известной благодаря своим аномально большим скулам, заявила о проблемах со здоровьем. 34-летняя девушка сделала множество пластических операций, а теперь ее ждут операции из-за болезни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Анастасия уверяет, что является обладательницей титула «самые большие щеки в мире». Она даже не может назвать точное количество процедур, которые перенесла. Модель активно ведет соцсети и рассказывает о своей жизни.

Недавно Анастасия призналась, что расстроилась из-за результатов обследования. Гинеколог обнаружил у девушки кисту. Образование удалили, но теперь появилась еще одна проблема со здоровьем. Ей предстоит операция в связи с дисплазией — предраковым изменением клеток, которые входят в состав слизистой оболочки шейки матки.

Покрищук заявила, что у нее есть проблемы с фертильностью и она уже никогда не сможет выносить ребенка. Поклонники поддержали девушку и написали ей множество теплых комментариев, но не обошлось без негатива. Хейтеры накинулись на модель и написали, что у нее «киста в голове».

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