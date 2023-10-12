Другими методами помочь нельзя: самый толстый мужчина собирается похудеть с помощью уколов

В Британии мать 298-килограммового Джейсона Холтона Лейза попросила у Национальной службы здравоохранения выделить ее сыну жиросжигающие уколы. Женщина считает, что по-другому ее сыну не помочь. Уколы могут выделить совершенно бесплатно.

Подробности узнало издание The Sun.

Холтона назвали самым толстым мужчиной в Британии. Как рассказывает его мать, в детстве он предпочитал жирные школьные обеды и пристрастился к фастфуду. Женщина никак не препятствовала этому.

Когда вес сына в 16 лет составил 146 килограммов, она взяла кредит и отправила его в лагерь для похудения. Холтон находился там 6 недель и похудел на несколько десятков килограммов. Потом все вернулось, так как подросток не изменял своему образу жизни. Он ел по 10 тысяч килокалорий в день. Его завтрак состоял из нескольких пачек чипсов. Потом Холтон ел шашлыки, пил как минимум 5 литров сока или газировки.

В итоге вес превысил 300 килограммов. Мужчина перестал самостоятельно ходить. В 2022 году у него заподозрили тромбоз, а на рентген отправили в зоопарк, чтобы сделать снимок на аппарате, который обычно используют для животных.

Сейчас Джейсон живет в бунгало, за ним ухаживает мать. Ему выплачивают пособия.

Ранее в томском интернате обнаружили девушку весом 13 килограммов.