Ничего личного, просто бизнес: муж потребовал с жены деньги за «аренду» кабинета в доме

В Великобритании переход женщины на удаленную работу закончился разводом с мужем. Дело в том, что мужчина стал требовать с нее плату за «аренду» кабинета в доме.

32-летняя Эмилия жила вместе со своим супругом в его жилье, которое он приобрел еще до свадьбы. В какой-то момент в фирме, в которой она работала, ей предложили уйти на удаленный формат. Англичанка согласилась. Она оборудовала дома кабинет для своего комфорта, и все было хорошо, пока однажды ее муж не поставил ей условия.

Придя вечером с работы, мужчина усадил ее для важного разговора. Он сообщил, что теперь она должна будет каждый месяц отдавать ему 30 процентов от своей зарплаты, так как он предоставляет ей «офис для работы». Сначала Эмилия не поверила, но супруг был настроен серьезно. Он заявил, что теперь из-за нее он не может использовать одну из комнат в собственном доме для личных целей.

В итоге все это привело к скандалу. Эмилия стала предъявлять мужу, что она убирает в этом доме и оплачивает коммуналку, а значит, все честно. Женщина также добавила, что теперь серьезно задумалась о разводе.

На форуме, на котором была рассказана эта история, англичанке порекомендовали брать с мужа деньги за секс в таком случае. Между тем, российский адвокат Дмитрий Курепин всерьез занялся этим вопросом и объяснил, при каких обстоятельствах эта схема может работать у нас в стране. По его словам, такого рода «аренда» имеет место быть, только если супруги заключали брачный договор. Иначе деньги просто будут доставаться из семейного бюджета и возвращаться обратно, так как в России доходы семьи являются общими.

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