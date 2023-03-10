Драка в школе в Новокосине: обидчик с друзьями пять лет изводил учеников и даже учителей

Стали известны причины жесткой драки подростков в одной из школ района Новокосино и почему вообще все свелось к такому финалу. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным издания, 16-летние мальчики учились вместе с первого класса. Один был спокойный (Иван), другой – задира (Миша). Второй после окончания начальной школы перешел на следующий этап своего становления и, как пишет mk.ru, сколотил себе команду из таких же хулиганов. На протяжении школьных годов эта группировка изводила более слабых одноклассников и даже учителей.

Одноклассники отмечают, что пинки и подзатыльники стали обыденностью. Но как-то в седьмом классе Иван сделал хулиганам замечание из-за плохого поведения на уроке. Ответ не заставил себя долго ждать и Ваню избил один из приятелей Миши прямо во время урока на глазах у учителя. Драка была снята на видео. Отмечается, что никто из родителей об этом инциденте даже не узнал.

В этом году конфликт возобновился. Ребята поругались в специальном чате, где обсуждали поздравления для одноклассниц на Восьмое марта. Миша обещал «дать леща на видео, которое разлетится по всему Интернету». Свои слова он подтвердил, отправил в чат ролик драки трехлетней давности. Также Михаил оскорбил мать Ивана.

Девятого марта Миша исполнил свою угрозу и избил Ивана. Пострадавшего доставили в реанимацию с переломом свода черепа и сотрясением головного мозга. Мать Ивана пытается добиваться справедливого наказания для виновника. Также она занялась переводом мальчика в другую школу.

На данный момент прокуратура Москвы взяла ситуацию под свой контроль, а Следственный комитет проводит доследственную проверку.

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