Нейросеть поставила верный диагноз ребенку спустя три года неудач 17-ти врачей

Мама четырехлетнего мальчика рассказала, как нейросеть помогла поставить диагноз ее сыну. На протяжении трех лет 17 различных врачей выдвигали свои гипотезы, однако верно указать на болезнь мальчика получилось только у искусственного интеллекта. Об этом сообщает Today.

Проблемы со здоровьем у малыша начали появляться после того, как его родители приобрели батут. После прыжков он чувствовал боль в спине, а затем все стало гораздо хуже. У ребенка начали крошиться зубы, и он в целом перестал расти. Обеспокоенная мать водила его по многочисленным специалистам, и все направляли на разные обследования. Однако выявить причину плохого состояния организма мальчика никто не мог.

Спустя три года врачебных неудач женщина отчаялась и решила обратиться к искусственному интеллекту. Она загрузила все данные сына в нейросеть и получила диагноз – синдром фиксированного спинного мозга. Это редкое заболевание, связанное с неправильным образованием нервной трубки во время развития плода.

Предположение чат-бота мать передала врачам, и те признали, что диагноз действительно поставлен верно. Однако медики уточнили, что не всегда стоит полагаться на нейросеть.

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