Не забудьте про свечи и сироп: школьникам дали задание написать рассказ о своих секс-фантазиях

В одной из школ США в городе Юджин учитель дал задание детям написать рассказ о сексуальных фантазиях. Идея педагога настолько возмутила родителей несовершеннолетних, что они выступили с обвинениями в адрес педагога. Об этом сообщило издание Fox News.

Сотрудник школы посчитал отличной задумкой предложить школьникам пофантазировать на тему секса. При этом в сочинении они не должны были рассматривать проникновение или оральные ласки – только прелюдии. Также в задании оговаривались условия – необходимо было использовать три вещи из списка (романтическую музыку, свечи, массажное масло, перо, боа из перьев, сироп).

Скриншот с заданием попал в социальные сети, и на него сразу же отреагировали возмущенные родители. Мать одной из учениц заявила, что ее дочь испытала неловкость и даже стыд после озвучивания условий рассказа.

«Если бы взрослый мужчина просил мою дочь поделиться с ним ее сексуальными фантазиями, я был бы в бешенстве и обратился бы в полицию. Это не дело учителя — спрашивать такое у ребенка», - негодовал один из пользователей.

Директор образовательного учреждения заявила, что после полученных жалоб задание было отменено. Оно было предусмотрено программой Our Whole Lives, но ее менеджер подчеркнула, что округ использовал устаревшую и несогласованную версию. Именно поэтому произошел подобный инцидент.

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