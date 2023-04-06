Не пригласят на работу или уволят: какие публикации в соцсетях нежелательны

Эксперты в области трудоустройства рассказали, что 72% компаний обращают внимание на страницу кандидата в соцсетях. Они проверяют профили по пяти основным пунктам.

Во-первых, важно наличие страниц в соцсетях. В основном работодатели обращают внимание на аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh Ксения Степанова рассказала, что в некоторых случаях фактическим резюме могут стать соцсети – они будут являться портфолио для дизайнеров интерьеров, визажистов и фотографов. Если работа связана с общением, то важно, как пишет пользователь.

Во-вторых, работодателю интересен круг общения кандидата. Он смотрит на друзей в соцсетях, отметки о посещении деловых мероприятий, лекций, подписки на профильные группы.

В-третьих, оценивается частота постов. Для кого-то соцсети и есть работа: тогда логично, что человек проводит в них много времени. Если же человек занят в сфере, где это не предполагается, то многочасовое сиденье в соцсетях станет минусом.

В-третьих, играет значение содержание постов. Лучше избегать политических и религиозных тем, а также обсуждения кого-либо.

В-пятых, считается, что фото в купальнике и с алкоголем не должны быть в открытом профиле. В таком случае следует закрыть доступ всем и оставить аккаунт для просмотра друзьями. По словам Степановой, более выгодно смотрятся фотографии с деловых мероприятий. Фото на аватарке не обязательно должно быть деловым – единственное, что недопустимо, это снимки другого человека или котиков.

Перед собеседованием не нужно в срочном порядке пытаться что-то исправить. Достаточно будет убрать эмоциональные посты и комментарии, а также при необходимости изменить настройки видимости.

Анализируя соцсети, работодатель может прийти к выводу, что не следует приглашать того или иного кандидата на собеседование. В других случаях, наоборот, соцсети помогут ему устроиться. После трудоустройства в некоторых компаниях продолжают смотреть за соцсетями сотрудников, сообщает сайт mk.ru.

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