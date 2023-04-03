Оставшаяся без лица после теракта россиянка получает 20 тысяч и три часа добирается до работы

Фактически оставшаяся без лица при теракте 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга Эвелина Антонова стала инвалидом третьей группы. Девушка перенесла около 20 операций, и предстоят новые. Она работает сотрудником в банке и, по словам родных, получает мизерную зарплату.

О судьбе Антоновой рассказала ее мама.

О полноценной жизни девушки речи не идет: ей требуется помощь ортодонта и терапевта, Эвелина может дышать одной ноздрей. По словам матери, девушка ходит по врачам сама, потому что не хочет тревожить родных.

«Дочь старается не чувствовать себя жертвой», - сказала родственница.

Некоторые операции не делают по полису ОМС. По этой причине семья искала помощи через личные контакты.

За прошедшие после теракта годы Антонова получила второе высшее образование. Она устроилась на работу по инвалидной квоте.

«Дочь работает сотрудником одного российского банка, получает чуть больше двадцати тысяч рублей», - сообщила женщина сайту kp.ru.

После переезда офиса Антоновой приходится тратить на дорогу от дома три часа в одну сторону. Поиски новой работы пока не увенчались успехом, но девушка ездит на собеседования и не сдается.

Выплаченные пострадавшим от теракта деньги семья в основном потратила на реабилитацию. Часть средств пошла на путешествия – Антонова посетила Беларусь, была в Казани.

С годами мать признается – боль никуда не ушла.

«Я не позволяла и не позволяю себе эмоций. Я словно железный кулак», - сказала женщина.

Ранее сообщалось, что потерявший троих детей при теракте миллиардер снова стал папой.