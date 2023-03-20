Не мальчики, но и не девочки: в Тюмени родились трое детей с неопределенным полом

За 2022 год тюменские медики выявили трех новорожденных с редким заболеванием, при котором наружные и внутренние половые органы не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. Об этом сообщило издание 72.RU.

У всех троих малышей диагноз звучит следующим образом – «нарушение формирования пола». У детей невозможно определить, кем они являются - мальчиками или девочками, но исправить это все-таки можно. Правда, для этого необходимо проведение генетической экспертизы. В ходе нее устанавливается хромосомный набор. После этого проводится хирургическая коррекция. При этом возможность деторождения в будущем определяется в каждом случае индивидуально.

Также отмечается, что выбор методов воспитания и лечения определяют только родители малышей и никто иной. Они могут прибегнуть к помощи эндокринологов и урологов или же обращаться к хирургам.

Как правило, рождение детей с нарушением формирования пола – довольно редкое явление. Оно появляется в результате мутации генов, отвечающих за процесс закладки половых желез. За 2021 год на свет появился только один такой малыш, за 2019 – сразу три. В текущем году пока рождение гермафродитов еще не наблюдалось.

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