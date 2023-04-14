Не дожарил мясо: как 120-сантиметровый червь появился в организме жителя Уфы

120-сантиметровый бычий цепень мог вырасти в организме жителя Уфы по одной причине. Ее назвал врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Бычий цепень попал внутрь через плохо приготовленное мясо: продукт прошел недостаточную термическую обработку. В таком случае личинки ленточного червя сохраняют жизнеспособность.

Попавшие в организм паразиты выходят из оболочки и внедряются в кишечник. Если человек не принимал противоглистные препараты, то бычий цепень разрастается до 120 сантиметров и более. По словам специалиста, антигельминтные лекарства следует принимать раз в два года, пишет Lenta.Ru.

Глисты могут вызывать у человека аллергию и влиять на иммунитет. Человек-носитель паразитов будет чувствовать слабость и усталость, начнутся проблемы с желудком, возможны высыпания.

Ранее мы писали, что 58-летнему жителю Уфы сделали операцию и удалили бычьего цепня. Он прожил с паразитом внутри не один год. В последнее время пациент жаловался на боль и рвоту.