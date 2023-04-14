В кишечнике жил огромный червь: в Уфе хирурги спасли мужчину с паразитом внутри

В Уфе врачи обнаружили в кишечнике 58-летнего мужчины огромного червя, который не давал ему спокойно жить. Хирурги удалили 120-сантиметрового бычьего цепня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, россиянин не один год прожил с паразитом внутри. Мужчина понимал, что с ним происходит что-то не то. Когда его самочувствие еще больше ухудшилось, он обратился к медикам. Они заподозрили кишечную непроходимость и прописали лекарства, но они не помогли. Пациент жаловался на боль, тошноту и рвоту.

После обследования выяснилось, что в ЖКТ мужчины живет огромный червь. Хирурги провели операцию и вытащили паразита. При хирургическом вмешательстве пришлось также удалить часть тонкой кишки пациента.

Сообщается, что сейчас состояние россиянина улучшилось.

Ранее мы писали о том, как в щеке 51-летней женщины поселился гигантский глист после укуса обычного комара. Врачи сообщили, что щека женщины постоянно чесалась, поэтому она решила обратиться за помощью. Осмотрев пациентку, они пришли к выводу, что у нее что-то похожее на доброкачественную опухоль. Было решено сделать разрез под анестезией.

К удивлению медиков, их предположение не подтвердилось. В щеке они обнаружили червя длиной 12 сантиметров. Сообщается, что его жизнедеятельность вызывала воспалительный процесс в челюстно-лицевой части, а движения провоцировали зуд. Глист был удален, а на место надреза наложили швы.