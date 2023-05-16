Натуральное производство: в Перми начали продавать кофе с грудным молоком за 650 рублей

В России в Перми появилось необычное угощение – кофе на грудном молоке. Одна чашка оценивается в 650 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Такой эксперимент поставил предприниматель с Урала. Он работает вместе с женой и еще девятью мамочками. По его словам, людям нравится такой напиток.

«Работу выстроил так: нашел в соцсетях недавно родивших и предложил сотрудничество», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что каждая мать получает по тысяче рублей за одну «поставку». Предприниматель получает со всех примерно пять литров молока ежедневно. Далее оно распределяется по трем точкам в городе. Цена за порцию напитка получилась высокой, так как сырье дефицитное, а потому недешевое.

Владелец бизнеса сообщил, что планы по развитию грандиозные.

«Искать новых мамочек, закупать замороженное молоко и к концу года выйти на оборот в тысячу стаканчиков в день», – говорится в сообщении.

Кроме этого, бизнесмен успокаивает клиентов насчет безопасности продукта. По его словам, каждая сделка с поставщиком сопровождается свежей справкой из больницы, поэтому продукт неопасен для здоровья и чист.

Ранее врач предупредила россиян об опасности молока. Чрезмерное употребление продукта повышает риск развития рака простаты, тела матки и груди.