Не больше двух стаканов: молоко признали вредным для мужского здоровья

Молоко – идеальный продукт для развития ребенка, но опасный для взрослых. Чрезмерное употребление продукта повышает риск развития рака простаты, тела матки и груди.

Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева.

Специалист заявила, что следует придерживаться нормы употребления молока: в России она составляет не более двух стаканов в день. В таком случае риск получить рак простаты минимальный. В других странах норма увеличена до 3-4 стаканов молока в сутки.

Продукт вызывает такие негативные последствия, как повышение давления, прогрессирование атеросклероза и заболеваний сердца и сосудов, гинекомастию.

Росту опухолей способствует содержащаяся в молоке аминокислота лейцин. Лактоза, то есть сахар, ведет к увеличению веса, возникают катаракта, остеохондроз и остеопороз.

Вместе с тем не нужно забывать, что организму требуется от 800 до 1200 мг кальция в день. Для этого следует выпивать два стакана молока или кисломолочных продуктов, съедать творог или кусок сыра.

Ранее мы писали о ребенке в Чите, который съел творог и получил опасную бактериальную инфекцию.