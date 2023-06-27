«Нам нужно поговорить»: психологи назвали пять причин «выноса мозга» со стороны женщин

Психологи перечислили ситуации, в которых женщина разрушает отношения, казалось бы, безобидными фразами.

Об этом сообщает Life.ru.

Психолог Санне Наутс из Университета Радбауд в Неймегене сделала вывод, что практически все конфликты в паре случаются из-за пустяков. Женщина хочет общения, в то в время как мужчина расценивает это за «нападение» и вынос мозга.

В первую очередь, для выстраивания здорового диалога в паре психологи советуют не начинать разговор с претензий. Так, специалист Стивен Снайдер предлагает использовать фразу «Мне нужно поговорить» вместо «Нам нужно поговорить». Также для «серьезного разговора» необходимо подобрать нужное время.

Также специалисты отмечают, что большая часть обид возникает из-за недостаточной открытости мужской половины. Склонные к фантазированию женщины самостоятельно дорисовывают картины происходящего. Недомолвки вызывают подозрения и конфликты.

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Еще одной причиной «выноса мозга» и разрушения отношения является то, что мужчины и женщины по-разному смотрят на проблемы. Когда женщина жалуется на происходящие несправедливости, она зачастую хочет услышать не руководство к решению, а простые слова поддержки или объятия.

Следующей причиной психологи называют коммуникационную ошибку. Зачастую женщины не могут открыто высказаться о своих желаниях, в то время как мужчины не могут «читать между строк».

«Вынос мозга», по мнению специалистов, — цикличность женских советов, упреков и просьб, которые буквально возвращают мужчин в детство, когда родители закладывали определенные паттерны поведения «делай уроки», «сиди ровно». Во взрослой жизни подобные фразы только отталкивают партнеров друг от друга.

Стивен Снайдер советует женщинам сменить тактику поведения в случае, если мужчина не делает то, что хочет женщина. Также важно понять причину повторяющихся просьб — это желание подстроить человек под себя или все-таки попытка выстроить здоровые взаимоотношения.

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