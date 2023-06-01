Долго и счастливо: психолог Пименова назвала 6 критериев при выборе партнера для отношений

2. Нарциссический выбор

Мы ищем подобного, с кем мы чувствуем схожесть. С одной стороны, неплохая стратегия, ведь крепкие союзы возможны только между людьми со схожими ценностями и похожими интересами. Но сложность состоит в том, что в реальности это может быть совсем не так.

«Схожесть может быть иллюзорной и кажущейся. В этом отношении нарциссический выбор всегда сопряжен с разочарованием, потому что в определенный момент непременно окажется, что в чем-то мы совсем разные. И это нормально - увидеть и принять разность другого важный этап любых отношений», - отметила эксперт.

3. Поиск родительского образа

Объект любви притягивает нас, потому что похож на наше представление о родительской фигуре. Или наоборот - мы ищем того, кто кардинально отличается от него. Если контакт мамы и папы с ребенком выражался в критике, обесценивании, манипуляциях или же был холодным, слабым, то впоследствии человек будет узнавать людей с похожим способом взаимодействия, и испытывать к нему влечение.

«Поиск родительской фигуры в партнере часто связан с отсутствием эмоциональной сепарации с родителями, - подчеркнула Евгения Пименова. - При идеализации же родителя мы будем обесценивать всех потенциальных партнеров, ведь они не могут быть во всем на него похожи, а идеализация не дает видеть реальную картину».

4. Выбор через травму

Мы выбираем партнера для того, чтобы прожить какие-то эмоциональные травмы, с которыми встречались в детстве. Они болят, и нам нужно их исцелить. Нам хочется завершить ситуацию прошлого в настоящих отношениях. Если мы не знаем свою психологическую травму, не осознаем ее, мы бессознательно выбираем тех людей, с которыми исцелить ее нельзя.