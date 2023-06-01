Долго и счастливо: психолог Пименова назвала 6 критериев при выборе партнера для отношений
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Долгое время в популярной психологии существовал миф, что мы выбираем партнера, похожего на нашего родителя противоположного пола. Но человек - более сложное существо. Да, детско-родительские отношения действительно важны, но все не так линейно. Кроме того, говоря о личном любовном опыте человека, стоит понимать, что все его победы и поражения, травмы и комплексы, удачи и неудачи влияют порой даже гораздо больше, нежели опыт, полученный в юные годы.
Любой выбор чем-то обусловлен, это не магия и не стечение обстоятельств. Мы выбираем того или иного партнера, потому что у нас есть внутренние психологические потребности. То есть именно наша психика совершает первичный выбор, и делает она это быстрее, чем наша сознательная часть. Но не стоит снимать с себя полностью ответственность за выбор, от вас тоже много чего зависит. Как минимум понять мотивы своего выбора. Специально для «Страсти» клинический психолог Евгения Пименова перечислила шесть основных критериев, по которым люди выбирают себе вторую половинку.
1. Ориентация на идеальный образ
Мы ищем в партнере свой идеал — безупречный, по нашим меркам, образ. Чаще они устанавливаются обществом, культурой, семьей.
Проблема, во-первых, тут в том, что подчас тот идеальный образ, который транслируется нам извне, может просто нам не подходить. А во-вторых, тот идеал, который чаще всего предстает перед нами, например, в кинематографе или художественной литературе, в принципе сложно назвать здоровым с точки зрения психологии.
Евгения Пименова
Клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор
2. Нарциссический выбор
Мы ищем подобного, с кем мы чувствуем схожесть. С одной стороны, неплохая стратегия, ведь крепкие союзы возможны только между людьми со схожими ценностями и похожими интересами. Но сложность состоит в том, что в реальности это может быть совсем не так.
«Схожесть может быть иллюзорной и кажущейся. В этом отношении нарциссический выбор всегда сопряжен с разочарованием, потому что в определенный момент непременно окажется, что в чем-то мы совсем разные. И это нормально - увидеть и принять разность другого важный этап любых отношений», - отметила эксперт.
3. Поиск родительского образа
Объект любви притягивает нас, потому что похож на наше представление о родительской фигуре. Или наоборот - мы ищем того, кто кардинально отличается от него. Если контакт мамы и папы с ребенком выражался в критике, обесценивании, манипуляциях или же был холодным, слабым, то впоследствии человек будет узнавать людей с похожим способом взаимодействия, и испытывать к нему влечение.
«Поиск родительской фигуры в партнере часто связан с отсутствием эмоциональной сепарации с родителями, - подчеркнула Евгения Пименова. - При идеализации же родителя мы будем обесценивать всех потенциальных партнеров, ведь они не могут быть во всем на него похожи, а идеализация не дает видеть реальную картину».
4. Выбор через травму
Мы выбираем партнера для того, чтобы прожить какие-то эмоциональные травмы, с которыми встречались в детстве. Они болят, и нам нужно их исцелить. Нам хочется завершить ситуацию прошлого в настоящих отношениях. Если мы не знаем свою психологическую травму, не осознаем ее, мы бессознательно выбираем тех людей, с которыми исцелить ее нельзя.
Травмированный человек будет наступать на одни и те же грабли. Даже при большом выборе потенциальных партнеров он вычислит того, кто будет его обижать.
Евгения Пименова
Клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор
5. Выбор из внутренней потребности
Мы выбираем партнера исходя из наших внутренний психологических потребностей. Подобные отношения могут носить функциональный характер, а ради удовлетворения мы будем готовы терпеть неприемлемые вещи. Это могут быть потребности в реализации, в безопасности (в том числе финансовой), потребность в самоутверждении, потребность во власти, в безусловном принятии.
6. Самооценка и отношение к себе
Здоровая самооценка – важнейший аспект для построения здоровых отношений. Во-первых, мы выбираем себе такого партнера, который обеспечит нам такое же отношение, которое мы сами испытываем к себе. Если вы любите себя и цените себя, вы вряд ли позволите в принципе в свою сторону какие-то проявления, нарушения границ, пренебрежение, критику и насилие. А люди с низкой самооценкой часто выбирают путь спасателя, находя себя в партнеры слабых, зависимых или страдающих психическими расстройствами партнеров.