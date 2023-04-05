«У ребенка что-то в печени»: красноярские врачи случайно нашли у 3-летней девочки редкий вид рака

В Красноярске у трехлетней девочки случайно обнаружили редкий вид рака во время обследования в больнице. Малышке повезло попасть в руки к внимательным врачам, которые вовремя смогли обнаружить злокачественную опухоль. Подробности узнало издание NGS24.RU.

Мама ребенка рассказала, что они были на приеме в краевой детской больнице. Их направили на УЗИ, после которого медики увидели что-то непонятное в печени девочки. «Мне звонит главный онколог края и говорит: «У вашего ребенка что-то в печени. Мы не можем понять, что. Либо хорошо, либо плохо. Мы отправляем ваши документы в клиники России», - поделилась женщина.

В итоге малышке поставили страшный диагноз - гепатобластома. Это один из самых редких видов рака печени. По статистике, он встречается лишь у 35 детей по всей стране ежегодно.

После того, как стало понятно, что именно происходит с ребенком, врачи экстренно взялись за лечение. Девочка перенесла шесть химиотерапий, а также сложную операцию по удалению опухоли. Хирургическое вмешательство длилось восемь часов и прошло успешно.

Сейчас маленькая пациентка в полном порядке. У нее ремиссия, но врачи все равно продолжают наблюдать за ее состоянием, чтобы не пропустить возвращение раковых клеток.

Ранее в Тульской области скончался пятилетний мальчик, оставленный ночью без присмотра взрослых. Малыш решил подкрепиться сухариками, но подавился и умер.