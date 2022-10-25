В Петербурге раскрепощенная женщина устроила стриптиз в магазине. Шоу никто не оценил

В Санкт-Петербурге пойманная с поличным воровка устроила стриптиз в магазине. Когда приехала Росгвардия, женщина была в нижнем белье.

Чтобы избежать задержания, она начала раздеваться перед охранником и администратором, но те вызвали Росгвардию. Тогда жительница Петербурга попыталась очаровать танцем росгвардейцев, но и те не поддались обольщению.

Шоу никто не оценил, и воровке пришлось одеться и отправиться в полицию.

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