Мужские гениталии из снега заполонили Владивосток

Студенты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке устроили необычное соревнование во время обильного снегопада. Молодые люди из кампуса, который расположен на Русском острове, слепили из снега фигуры в форме мужских гениталий. Своеобразный конкурс снежных скульптур оценили пользователи Сети, но не администрация вуза.

Журналисты из «Комсомольской правды» обратились за комментарием к пресс-службе учебного заведения. Они намекнули, что не оценили перформанс, и сейчас думают только о том, что нужно убирать снег. Фото забавных, но неприличных скульптур можно посмотреть здесь.

«Южный циклон принес в эти дни во Владивосток огромное количество снега. Сейчас все силы службы по управлению кампусом брошены на расчистку территории, а не на поиски фигур», – сообщили в администрации вуза.

В пресс-службе также отметили, что у них учатся молодые, креативные и очень энергичные студенты. Они пригласили ребят помочь в уборке снега.

«Самых энергичных приглашаем присоединиться к ребятам из Объединенного совета студентов ДВФУ и сотрудникам департамента клининга и благоустройства и принять участие в уборке снега. Мы подкрепим ваши силы новогодним настроением и горячим питанием», – подчеркнули они.

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