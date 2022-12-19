Москвичи научились зарабатывать на сугробах

Москвичи научились зарабатывать на снегопаде

В интернете запестрели объявления с предложениями откопать занесенную снегом машину или расчистить тропинку до гаража.

Небывалое количество снега, который обрушился на столицу с интенсивностью лавины, обернулось для предприимчивых граждан неожиданной возможностью быстрой и не пыльной (хотя и снежной) подработки.

На популярном сайте вакансий появились следующие объявления: «быстро и аккуратно вытащу вашу «ласточку» из сугроба», «откопаю автомобиль за пятнадцать минут», «спасу из снежного плена вашу машину, при необходимости отогрею замок и прикурю аккумулятор» и т.п.

Самый искушенные помощники называют не только цену услуги, но и срок, в который готовы примчаться на выручку. Что, согласитесь, особенно важно, в будни перед работой. Цены сильно варьируются, видимо потому, что услуга это новая и «среднерыночная цена» еще не сформировалась.

Самые демократичные предложения поступают жителям районов Динамо и Сокол – в пределах 200 рублей. В центральном московском округе стоимость предусмотрительно увязывается с высотой сугробов. До полуметра - 5000 р., до метра – 10000 р.

Между прочим, медики называют лихорадочную раскопку собственного автомобиля в условиях цейтнота весьма опасной для здоровья процедурой.

Интенсивное махание лопатой и скребком на морозе провоцирует резкое повышение давления и параллельно сужает коронарные артерии.

Две минуты таких раскопок превышают максимально допустимое сердцебиение на 85% и увеличивают риск сердечного приступа.