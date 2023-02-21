Мужчина потерял девять миллионов рублей из-за чипсов

Житель Великобритании съел чипс в форме сердца и лишился девяти миллионов рублей. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на The Mirror.

26-летний Кори, житель города Кардифф, случайно съел редкий чипс в форме сердца, за который он мог получить 100 тысяч фунтов стерлингов (девять миллионов рублей) от известной компании. Видео, как он есть чипсы, мужчина снимал для TikTok.

Кори понял, что лишился большого денежного приза только спустя шесть дней после публикации ролика. После чего сразу рассказал своей семье о произошедшем.

«Потом моя партнерша позвонила своему отцу, и тот не поверил, что я мог это сделать. У большинства была такая же реакция. Они не верили мне, пока я не показывал им видео, и тогда начинали громко смеяться», — рассказывает он.

Отмечается, что, несмотря на неудачу, Кори находится в хорошем настроении. Мужчина заявил, что потратил бы деньги на отпуск, ремонт в доме, а часть пожертвовал на благотворительность.

Представитель компании прокомментировал поступок Кори.

«Но мы должны быть справедливы ко всем остальным любителям чипсов, которые соблюдали условия конкурса и сохранили свои чипсы, поэтому, боюсь, в этот раз мы не сможем принять его заявку. Если он хочет принять участие, время еще есть!» — добавил он.

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