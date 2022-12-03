13:05, 03 декабря 2022
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«Тупые задницы»: 67-летний японец позвонил 2 тыс. раз в полицию с оскорблениями
67-летний житель Японии названивал в полицию, чтобы оскорбить полицейских. Это продолжалось 9 дней.
По примерным расчетам японец совершил 2 тысячи звонков и потратил 27 часов. Каждый раз он кричал на сотрудников, называя их «большими тупыми задницами», и настаивал, чтобы их всех уволили.
По истечении терпения, полицейские арестовали пенсионера. Выяснилось, что он делал такое многие годы.
Источник фото:freepik
Источник:Sora News
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: