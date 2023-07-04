Мужчина получил отказ от жены заняться сексом в первую брачную ночь и потребовал развода

Девушка по имени Рэйчел в эфире австралийской радиостанции рассказала о своей истории развода с мужем. Примечательно, что оформить развод они решили на следующий же день после свадьбы. А все из-за того, что супруга отказала мужчине в близости в первую брачную ночь.

По признанию Рэйчел, после торжества они с ее любимым немного погуляли, а затем отправились в гостиничный номер. Муж начал сразу же приставать к жене, всячески склоняя ее к половому акту. Вот только она совершенно не хотела в эту ночь заниматься сексом, поэтому отказала ему, и это вызвало у него волну негодования. Мужчина разозлился и стал требовать немедленного расторжения их союза.

В итоге официально развод был оформлен спустя две недели после свадьбы. Для самой Рэйчел это стало настоящим облегчением, так как после произошедшего она больше не хотела иметь ничего общего с человеком, принуждающим ее к близости. Пользователи Сети, узнавшие об этой истории, встали на сторону девушки. По их мнению, никто не должен заставлять заниматься сексом своего партнера без его желания.

Ранее в Петербурге миллиардер попытался отсудить у экс-супруги 4,5 млн рублей, потраченных после развода.