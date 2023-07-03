Миллиардер пытался отсудить у бывшей жены 4,5 млн рублей, потраченных после развода

Петербургский миллиардер подал иск на свою бывшую супругу о взыскании более 4,5 миллионов рублей, которые она потратила после развода.

Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

После развода, который произошел четыре года назад, супруга продолжала пользоваться картой, привязанной к банковскому счету мужа. В сумме за это время она потратила более 4,5 миллионов рублей. Истец просит взыскать с нее эту сумму вместе с процентами.

Поскольку мужчина добровольно оставил карту жене, адвокат женщины возражала. В качестве доказательств она предоставила суду переписку из мессенджера, в которой сказано, что бывшая супруга может пользоваться средствами, сколько ей потребуется.

Миллиардер утверждает, что переписка вырвана из контекста. Суд, в свою очередь, истцу отказал.

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