«Вероятен летальный исход»: подробности состояния туриста с некрозом полового органа после 24 часов секса
Врач-уролог заявил, что мужчине с некрозом пениса после 24 часов секса может грозить смерть.
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На днях появилась новость, что в Италии 50-летний мужчина устроил с женой 24-часовой секс-марафон и оказался в больнице. В результате длительных любовных утех у него травмировался половой орган, и развился некроз тканей. Врачи никак не комментировали ход лечения жителя Германии, но сообщали, что ему грозит ампутация пениса.
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский в беседе с порталом «Страсти» признался, что подобные случаи в практике случаются довольно редко. По его словам, к заболеванию могли привести длительные занятия любовью – 15 и более часов, плюс употребление специализированных препаратов, таких как виагра, левитра и других ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения эректильной дисфункции, а также наркотических веществ.
Эксперт считает, что помочь пациенту возможно. Лечение должно включать множество специализированных методов. Например, интенсивная инфузионная терапия антибиотиков или лазероантибиотикотерапия; оксигенотерапия; дезинтоксикационная терапия, дезагрегантная терапия, витаминотерапия.
Однозначно, некроз тканей – это серьезная проблема и при распространении некрозного процесса, который прогрессирует быстро, вероятен летальный исход. Это одна из причин, почему бесконтрольное использование специализированных препаратов для повышения эректильной функции без назначения врача недопустимо.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Также врач не исключает, что к некрозу могли привести другие сопутствующие заболевания у мужчины. Часто он возникает у людей с серьезными диагнозами. Например, с трофическими язвами – поражения вен, которые долго не заживают.
«Есть случаи, когда удавалось остановить распространение некроза, но их, к сожалению, немного. Как правило, чтобы спасти жизнь человека, приходится произвести ампутацию пораженного органа», - подытожил Александр Белопольский.