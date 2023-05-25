«Вероятен летальный исход»: подробности состояния туриста с некрозом полового органа после 24 часов секса

На днях появилась новость, что в Италии 50-летний мужчина устроил с женой 24-часовой секс-марафон и оказался в больнице. В результате длительных любовных утех у него травмировался половой орган, и развился некроз тканей. Врачи никак не комментировали ход лечения жителя Германии, но сообщали, что ему грозит ампутация пениса.

Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский в беседе с порталом «Страсти» признался, что подобные случаи в практике случаются довольно редко. По его словам, к заболеванию могли привести длительные занятия любовью – 15 и более часов, плюс употребление специализированных препаратов, таких как виагра, левитра и других ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения эректильной дисфункции, а также наркотических веществ.

Эксперт считает, что помочь пациенту возможно. Лечение должно включать множество специализированных методов. Например, интенсивная инфузионная терапия антибиотиков или лазероантибиотикотерапия; оксигенотерапия; дезинтоксикационная терапия, дезагрегантная терапия, витаминотерапия.