Мужчина экспериментировал с яблоком во время секса и оказался в травмпункте: фрукт застрял

В один из травмпунктов Подмосковья обратился мужчина с весьма интересной просьбой изъять из прямой кишки яблоко. На вопрос, как оно там оказалось, россиян ответил просто – эксперимент во время секса с девушкой вышел из-под контроля.

Как стало известно изданию mk.ru, ночью 30 марта 28-летний менеджер оператора сотовой связи решил развлечься со своей возлюбленной. Обычные любовные утехи им порядком надоели, поэтому они решили подумать, как можно их разнообразить. Чтобы настроиться на нужный лад, пара изрядно выпила, а после начала «игры».

Молодые люди хотели использовать во время секса специальные приспособления, но под рукой таковых не оказалось. Зато прямо на столе лежало яблоко. После всех экспериментов любовники попытались сами изъять инородное тело из ануса мужчины, но оно застряло.

Менеджеру ничего не оставалось, кроме как, смущаясь, обратиться за помощью к медикам. Те предложили ему провести операцию, но он испугался и решил все-таки справиться с проблемой самостоятельно. В итоге фрукт вышел естественным путем.

Ранее россиянка побила участкового букетом за отказ воспользоваться уборной.