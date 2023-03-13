Чем может быть опасна интимная переписка с любимым человеком
Откровенна переписка, страстные признания и эротические комплименты - распространенный способ виртуального общения.
Если такая переписка сопровождается еще фото и видеосюжетами с участием вас и вашего партнера, в интернете оказывается целая «книжка с картинками».
Вашему возлюбленному это нравится, он просит прислать еще и еще, а вы только рады и считаете, что таким образом распаляете его страсть и крепче привязывание к себе.
Но секстинг (так это называется на языке науки) имеет и свою обратную сторону. Об этом предупреждает психолог-сексолог Вячеслав Франтов.
Во-первых «мужчина вашей жизни» может однажды все-таки к вам охладеть и начать использовать компромат либо для какого-то воздействия. Либо просто покажет все это друзьям-приятелям. В любом случае, приятого мало - напоминает врач.
Кроме того, любая интернет-среда в наше время весьма уязвима и представляет собой обширное поле деятельности для хакеров.
Став обладателем интимной фото или видеопереписки, мошенник наверняка захочет воспользоваться ей в качестве прямого шантажа.