Муж с женой узнали, что являются братом и сестрой спустя восемь лет брака и рождения детей

В США муж с женой сдали ДНК-тест и узнали, что являются единокровными братом и сестрой. О необычной истории рассказал пользователь Reddit и признался, что не знает, как дальше жить с этой информацией.

Восемь лет назад автор поста повстречался со своей будущей женой. Он поехал в командировку в соседний штат, еще не осознавая, что работа обернется для него обретением настоящей любви. Между ним и девушкой довольно быстро завязались близкие отношения, и вскоре он переехал к ней для образования семьи.

За годы брака у супругов родилось двое детей. Однако вторые роды не прошли бесследно для американки. После появления малыша на свет ей потребовалась операция по пересадке почки, но ближайшие родственники не могли пожертвовать орган, так как их показатели были не совместимы с пациенткой. Тогда ее муж решил сдать ДНК-тест, чтобы выявить вероятность донорства, и получил результаты, по которым он идеально подходил.

Врачи ничего не сообщили мужчине, но попросили его пройти дополнительное обследование. После него они сказали, что у них с женой «аномально высокий процент совпадения», в то время как даже гены мамы и ребенка могут быть совместимы только на 50 процентов. А у автора поста с супругой было почти 100 процентов, что указывало на то, что они брат и сестра.

«Да, мы близкие родственники, я не шучу. Я не знаю, как быть дальше. Я понимаю, насколько это противоестественно, но она моя жена и у нас двое детей», - написал пользователь.

К слову, после рассказа этой истории в Интернете мужчина немного успокоился, так как другие люди его попытались поддержать. Они считают, что нет смысла разрушать крепкий и счастливый брак из-за неожиданно появившейся информации.

Ранее женщина из Индии рассказала, как обрела любовь к себе после побега мужа из-за того, что у нее начали расти густые волосы на лице.