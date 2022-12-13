Москвич делал массаж простаты огурцом, а после не смог его вытащить

В столице в больницу поступил мужчина с застрявшим в заднем проходе огурцом. Сообщается, что он при помощи овоща самостоятельно делал себе массаж простаты.

Инцидент произошел 12 декабря. 39-летний мужчина вспомнил, что ему прописывали медики стимуляцию предстательной железы. Решив, что сделать это довольно просто, он не захотел обращаться к специалистам и подготовил все для процедуры дома. Зайдя на кухню, он увидел огурец и подумал, что он идеально подойдет для деликатного массажа.

В процессе процедуры москвич осознал свою ошибку, когда овощ выскользнул из его рук и проник прямо в него. Мужчина попытался самостоятельно достать огурец, но ничего не вышло. Тогда горе-массажисту пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение. В больнице специалисты довольно быстро извлекли из его прямой кишки инородное тело.

Отметим, что в этот же день в частную клинику столицы поступил пациент с похожим случаем, но с ним так легко справиться не получилось. Дело в том, что вместо огурца 21-летний молодой человек засунул в себя рассекатель душа. Его пришлось оперировать, чтобы достать предмет из тела.

Ранее в Нижнем Новгороде в больницу пришел мужчина с застрявшим в заднем проходе вибратором.