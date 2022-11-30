В Нижнем Новгороде врачи обнаружили внутри 70-летнего мужчины вибратор

В Нижнем Новгороде в больницу поступил пожилой мужчина с жалобами на боли в животе и заднем проходе. Медики провели операцию и извлекли из организма пациента вибратор.

Позже пенсионер рассказал, что несколько дней назад недалеко от Дворца культуры железнодорожников он познакомился с двумя мужчинами, с которыми решил пропустить пару-тройку рюмок. После очередной порции алкоголя новгородец стал терять сознание, а затем и вовсе отключился.

Очнулся мужчина только на следующий день. Он находился уже в другом районе и новых приятелей рядом не оказалось, зато ощущалась сильная боль в заднем проходе. Стыдясь произошедшего, пострадавший не стал писать заявление в полицию и обращаться за помощью. Однако через какое-то время боль начала усиливаться, и он отправился в больницу.

По словам медиков, мужчине очень повезло, что знакомство окончилось так, а не печальнее. Инородный предмет никак не навредил пациенту, и сейчас он полностью здоров.

Полиция начала разыскивать двух знакомых пострадавшего.

Ранее в Венесуэле воры затолкали бутылку в задний проход пенсионера, потому что не нашли ничего ценного в его квартире.