«Мои берцы ГУ ФСИН купил»: сотрудница ведомства переписала песню INSTASAMKA «За деньги да»

Сотрудница Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю переписала песню певицы INSTASAMKA «За деньги да» и сняла на нее клип. В измененной композиции женщина рассказала о службе в ведомстве, передает издание «Подъем».

В клипе начинающая певица дефилирует в леопардовой шубе и розовой шапке-ушанке. Сотрудница ФСИН изменила текст композиции и поет о том, как любит свою работу в ведомстве. В процессе исполнения трека она отметила, что за стабильностью нужно «лететь» в ГУ ФСИН.

«Мои берцы ГУ ФСИН купил, мою форму ГУ ФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил», — спела работница ведомства.

После публикации ролика в Сети представители Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали его. Так, по их словам, данная работа является личной инициативой сотрудницы. С ней женщина участвует в творческом конкурсе.

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