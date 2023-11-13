Депутата отказались пускать в ресторан из-за отсутствия московской прописки, об этом сообщает Газета.Ru.

Депутат красноярского заксобрания Денис Терехов захотел пообедать в ресторане «Москвичи», однако управляющая заведением отказалась пускать его. По ее словам, в тот день в ресторане проводилось VIP-мероприятие, гостями которого могли стать только люди с московской пропиской, которой и не оказалось у Терехова.

Владелица заведения Екатерина Дашевская объяснила журналистам, что не могла нарушать договоренности.

«Такая концепция — это правда. Мероприятия для москвичей проходят в частном режиме. Денис пришел в день проведения такого мероприятия, где заказчик ресторана и его VIP-гости преимущественно настаивали на посещении заведения сугубо лицами с московской пропиской», — рассказала она.

При этом Дашевская подчеркнула, что в остальные дни они впускают в заведение людей с любой пропиской.

«В целом же практика ресторана, как и столицы нашей Родины, открытая: мы рады угощать московской кухней, знакомить с традициями и историей всех гостей без исключения», — объяснила девушка.

Оставшийся голодным депутат пояснил, что относится «философски» к сложившейся ситуации. Он также допустил, что владельцы имеют право устанавливать подобные правила посещения заведения.

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