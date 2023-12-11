Модель из Нигерии, которая вышла за якутянина, родила второго ребенка. Об этом сообщает Woman.ru.

Необычная пара из Якутска обручилась еще в 2018 году. Она — модель из Нигерии, он — фотограф из Восточной Сибири. Встретились молодые люди в Санкт-Петербурге случайно — когда Дмитрий решил сфотографировать юную Рут. После этого они создали крепкую семью и родили сына.

«События, которые произошли за это время с нами, можно использовать для написания сценария мощной душераздирающей мелодрамы, успех которой скорее всего оценили бы в 11 ''Оскаров''. Мы создали свою нереальную сказку и воплотили ее в жизнь. Мы победили», — рассказал Дмитрий.

В 2022 году супруги перебрались в Санкт-Петербург, однако деталями личной жизни они не делились. Некоторые заподозрили разлад в семье, однако позже стало известно, что Рут была беременна.

В начале зимы 2023 года девушка подарила супругу еще одного ребенка — судя по розовому банту на снимках, это девочка.

«Как видите — у меня и у моей семьи все супер. Первого декабря у нас произошло пополнение», — рассказала Рут.

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