«Прислал смс»: мужчина из Чечни бросил возлюбленную, родившую пятого ребенка

Родившая в 11 лет ребенка Валентина Исаева стала мамой пятого ребенка, об этом сообщает Kp.ru.

История 11-летней школьницы Вали Исаевой, родившей ребенка от 19-летнего сожителя, в свое время потрясла соцсети. Тогда девушка вышла замуж за возлюбленного Хабиба Патохонова, ему удалось избежать уголовного наказания. Пара прожила вместе до 2022 года. При этом, у них родились еще трое сыновей: Амир, Дамир и Юсуф.

Однако отношения между возлюбленными стали рушиться после того, как супруг Исаевой ушел на службу, оставив семью без денег. В 2023 году девушка заявила, что развелась с супругом. Однако в одиночестве она была не долго - 7 декабря Исаева сообщила, что родила пятого ребенка от 30-летнего чеченца.

Однако встречать в роддом супругу новый возлюбленный девушки так и не приехал. Он бросил ее и уехал из Москвы в родную Чечню.

«Прислал смску, что отказывается от ребенка. Вот такой оказался. Когда стало ясно, что я беременна, он растерялся. Но потом говорил, что хочет записать на себя ребенка. Теперь же объясняет, что не может - отец забрал у него паспорт и не отпускает от себя», - рассказала Исаева.

Девушка призналась, что пока не разговаривала с родителями возлюбленного. При этом, она не считает, что мужчина будет просить у нее прощения и вернется.

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