«Миллиона мало»: выяснилось, откуда берет деньги стилист Сергей Зверев на роскошную жизнь

Сергей Зверев относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Стилист готов не только прокомментировать скандалы коллег, но и рассказать подробности о себе. На этот раз в беседе с порталом «Дни.ру» мужчина заговорил о своем заработке.

Зверев не стал прямо говорить об источниках своего дохода. Вместо этого он указал на то, что «Бог дает» ему деньги на исполнение желаний. По словам Серея, он ведет роскошный образ жизни, поэтому финансов ему всегда не хватает. В откровенной беседе мужчина заявил, что не смог бы прожить на миллион рублей в месяц.

«Миллиона даже мало. Буду как брошенный какой-то! На эти деньги невозможно прожить», — сообщил стилист.

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