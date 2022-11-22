Мэр пермского города пригласил жителей на «Стриптиз от настоящих мужчин»

Глава Очерского городского округа Пермского края Алексей Солодников обратился к жителям в социальных сетях и пригласил их на «Стриптиз от настоящих мужчин». Так называется новая постановка местного народного театра, рассказывающая о сталеварах.

В «Вконтакте» глава сообщил, что актеры вновь повторят на сцене спектакль, полюбившийся многим зрителям. По словам Солодникова, постановка уникальна за счет мастерства артистов и неповторимого юмора.

Сюжет к пьесе написал Борис Бужор. На сцене разворачивается история бригады металлургов, которая после закрытия своего завода решает открыть стриптиз-клуб. Постановка разрушает сложившиеся стереотипы и помогает преодолению комплексов.

Также мэр отметил, что вся выручка с продаж билетов пойдет на новогодние подарки для детей мобилизованных солдат и ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее руководство «Сибстали МК» пригласило на день рождения предприятия стриптизершу для своих сотрудников.