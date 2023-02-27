Медикам горбольницы в Курганской области предложили устроиться на работу уборщицами

В Курганской области медсестры детского круглосуточного стационара Шадринской горбольницы опасаются остаться без работы после перевода в Шадринскую ЦРБ. По словам одной из работниц медицинского учреждения, им предложили вакансии уборщиц и администраторов за 0,75 ставки. Об этом сообщает издание URA.RU.

Медсестра рассказала, что изначально говорилось, что их переведут вместе с отделением в ЦРБ. Однако этого не произошло. Сейчас в подвешенном состоянии находятся 16 работниц больницы, четыре же решили не продолжать разбирательства и выйти на пенсию.

«Мы не знаем, что с нами будет дальше. Говорилось, что нас переведут вместе с отделением в ЦРБ. Нам выдали предложения по работе, но ЦРБ в списках почему-то не было. Предложили вакансии уборщиц, администраторов и медсестер в дневном отделении горбольницы на 0,75 ставки», - поделилась медсестра.

Также собеседница издания отметила, что руководство больницы в принципе не церемонится с персоналом. С января 2023 года им стали платить только 55% за ночные смены. При этом медсестрам так и не объяснили, с чем это связано.

В департаменте здравоохранения Курганской области пояснили, что оплата за работу сотрудникам осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. В сообщении ведомства говорится, что медсестрам был направлен список вакантных вакансий в ГБУ «ШГБ», а по предложениям о работе в ГБУ «Шадринская ЦРБ» отправлен запрос. Сокращения работников при этом не планируются.

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