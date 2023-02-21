В России появилась вакансия упаковщика орехов с зарплатой 180 тысяч рублей

В Москве зарплату упаковщика приравняли к зарплате агента по продаже недвижимости

Жители Перми и Пермского края гадают над объявлением, появившимся на одной из популярных платформ по поиску рабочих мест.

Некий московский работодатель предлагает зарплату от 3 тысяч рублей за смену фасовщика и упаковщика орехов. Контракт идет сразу на 60 смен. Кроме того, принимающая сторона готова оплатить проезд и проживание в общежитии с мебелью и бытовой техникой.

При том, что средняя зарплата в регионе на 17% ниже, чем по России, и не превышает 45 тысяч рублей, за упаковку орехов обещают невероятные 90 тысяч при обычной ежедневной работе.

Такие заработки в столице соразмерны с доходом на престижных позициях агентов по продаже недвижимости или кредитных брокеров.