Мать шестерых детей схватила мужчину за гениталии на футбольном стадионе и потребовала от него секс

В Великобритании 40-летняя многодетная мать домогалась мужчину прямо во время футбольного матча на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Преступнице удалось избежать тюрьмы.

Джемма Уайтсайд воспитывает шестерых детей, но иногда любит расслабляться и отдыхать от домашних забот. На футбол женщина пришла именно с этой целью, вот только немного перебрала с алкоголем и стала приставать к одному из мужчин. Он заявил, что Джемма подошла к нему сзади, положила руку на пах, а после грубо схватила за гениталии. Затем, не выпуская из рук его пенис, она закричала: «Я собираюсь трахнуть его позже, и я даже не знаю его имени». Пострадавший рассказал, что женщина была невменяемой и плохо держалась на ногах. Когда он посмотрел в ее глаза, то увидел, что они «стеклянные».

Уайтсайд задержали, но на допросе женщина отрицала свою вину. Она заявила, что никогда бы не сделала то, в чем ее обвиняют. По ее словам, мужчина просто обиделся на нее, и она ему не понравилась. «Я добропорядочная мать и болельщица клуба "Манчестер Сити"», - заявила Джемма.

Многодетной матери грозило до десяти лет тюрьмы, но ей удалось избежать заключения. Ее приговорили к общественным работам, 15 дням реабилитационной программы, выплате штрафа, компенсации пострадавшему, издержек и дополнительного сбора.

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