Сначала на секс-вечеринку, потом на похороны: в Англии изобрели универсальное платье

EdgyLittlePieces шокировал модниц самой циничной за всю историю моды линейкой одежды.

Черное мини платье, верх которого напоминает полурасшнурованный корсет, одетый задом наперед. Широкое декольте, открывающее грудь, недвусмысленные вырезы в районе бедер чуть пониже талии.

Отличный выбор для свингерской вечеринки или, в крайнем случае, для светского молодежного бала.

Однако фирма позиционирует наряд не только для развлечения.

В нем можно пойти на похороны или на любое другое траурное мероприятие, - пояснила модель, представляющая универсальное платье.

И в самом деле, если быстро стянуть хитрую шнуровку, эластичная ткань сходится и платье становится «глухим» и целомудренным.

Впрочем, пользователей сети этот прием не впечатлил.

Вы что, с ума посходили? – возмущаются британцы.

Да, похоже, не только они одни.