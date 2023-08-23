Мать проколола уши новорожденной дочери и подверглась критике

Девушка из Канады подверглась критике после того, как проколола уши своей четырехмесячной дочери. Она опубликовала видео с процедуры и ожидала позитивной реакции, но все вышло наоборот. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежный портал Daily Mail.

У Сэнди всего трое детей. Она рассказала, что в детстве ей рано прокололи уши, но она этому очень рада, так как обожает украшения. Поэтому девушка приняла решение проколоть уши своей маленькой дочери. Она была в шоке, когда стала получать негативные сообщения от пользователей Сети.

«Моим сыновьям пришлось прийти [в салон] и поддержать свою младшую сестру», — делилась радостью девушка.

Мать уверена, что в таком возрасте боль от прокалывания ушей пережить намного легче. Она и сама не помнит это чувство. Сэнди также заявила, что в профессиональных салонах мастера соглашаются прокалывать уши младенцам даже в возрасте нескольких дней!

Но в комментариях со временем стало еще больше критиков. Многие пишут, что малышке еще рано носить серьги. А некоторые уверены, что ребенок мог получить психологическую травму от непонятной ей процедуры.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирской области мать-психолог бросила дочь на пол и наехала велосипедом в качестве наказания. Инцидент произошел в поселке Горный Тогучинского района. Местная жительница внезапно разгневалась на маленькую дочку и швырнула ее на пол. Но этого девушке показалось мало, и она переехала ребенка детским велосипедом. Избиение несовершеннолетней попало на камеры.