Мать-психолог наехала колесом велосипеда на двухлетнюю дочку в качестве наказания

Молодая жительница Новосибирской области, «наказавшая» двухлетнюю дочку жестоким образом в супермаркете — бросив на пол и переехав велосипедом — оказалась психологом. Журналисты kp.ru нашли девушку и пообщались с ней на эту тему.

Инцидент произошел в поселке Горный Тогучинского района. Местная жительница внезапно разгневалась на маленькую дочку и швырнула ее на пол. Но этого девушке показалось мало, и она переехала ребенка детским велосипедом. Избиение несовершеннолетней попало на камеры.

На случившееся обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кроме того, к разбору ситуации приступила уполномоченный по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко.

Журналистам, написавшим об избиении девочки в супермаркете, удалось связаться с ее матерью. Женщина оказалась семейным психологом, в соцсетях у нее масса друзей. По ее словам, в тот злополучный момент произошел срыв. Мать посетовала на то, что, несмотря на полную семью, дочь ей приходится воспитывать чуть ли не одной. Кроме того, она назвала своего ребенка гиперактивным, с «шилом в одном месте».

После случая в супермаркете маму и дочку поставили на учет. В обстоятельствах избиения продолжают разбираться правоохранители.

Раннее сообщалось об издевательствах над подростком в камчатском лагере. Мальчика связали, положили на кровать и стали избивать о собственные колени.