Мать накормила шестимесячную дочь мясом с кровью и подверглась критике в Сети

Недавно в социальных сетях появилась информация, что женщина по имени Кэти выбрала для шестимесячной дочери весьма специфичное питание. Она накормила малышку стейком с кровью, об этом сообщает Independent.

Кадры, где ребенок ест мясо, вызвали бурную реакцию пользователей в Сети. Мать девочки подверглась жесткой критике. Люди писали, что это небезопасно, и что нельзя так поступать с дочерью. По их мнению, подобная еда пагубно скажется на здоровье еще неокрепшего организма. Сама же Кэти полностью уверена, что кормит Элизу правильно. И отказываться от своих убеждений она не собирается. Она заявила, что хейтеров никто не спрашивал, чтобы они выражали свое мнение.

Отметим, что в 2020 году было проведено исследование, в котором доказали пользу говядины в детском рационе питания. Ученые заверили, что мясо является важным компонентом, помогающим ребенку расти здоровым и крепким.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начали продавать крашеную селедку под видом форели.