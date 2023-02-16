В Екатеринбурге начали продавать крашеную селедку под видом форели

На полках магазинов в городе Екатеринбург была обнаружена странная рыбная продукция.

Покупателям сразу показалась странным цена деликатеса.

Красная рыба, нарезанная аккуратными дольками, если верить ценнику, стоит всего лишь 184 руб. за 200 г. При этом известно, что стоимость 200 г. солёной горбуши начинается с 250 руб. форели а – семга

Красная рыба, нарезанная аккуратными дольками, если верить ценнику, стоит всего лишь 184 руб. за 200 г. При этом известно, что стоимость 200 г. солёной горбуши начинается с 250 руб. форели а – с .

Дело в том, что визуально похожая на красную рыбу нарезка, на самом деле является ничем иным, как селедкой, подкрашенной в оранжевый цвет.

Справедливости ради, стоит отметить, что сам производитель товара честно указал на упаковке вид содержимого, правда мелким почерком. Под броским названием «Красная рыбка» с трудом различима разгадка феномена: сельдь филе.

Состав слабосоленого продукта тоже правдив: сельдь тихоокеанская красители и консерванты.