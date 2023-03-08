Любимый, ты перепутал: как отличить букет для жены и любовницы и не оплошать 8 марта

Сегодня в России и ряде других стран отмечается международный женский день – 8 марта. Главным подарком в этот праздник многие считают цветы, поэтому мужчины с самого утра выстраиваются в очередь, чтобы заполучить желаемый букет. Для многих продавцов-флористов начало весны – это не только возможность много заработать, но и изучить своих клиентов. Так, благодаря многолетнему опыту эксперты уже легко научились определять, что покупается для жен, а что для любовниц.

Дизайнер букетов из Можайска Анна Ильичева в беседе с изданием mk.ru отметила, что выбор мужчин меняется в зависимости от того, кого именно они хотят порадовать. Например, для супруг чаще всего покупаются тюльпаны, так как они милые, простые и бюджетные по сравнению с остальным ассортиментом. Также нередко приходят и за герберами, орхидеями. «Если им хочется сделать подарок изысканным», - подчеркнула эксперт.

Причем определить, кому предназначается букет, можно еще и по дате. 8 марта чаще всего цветы покупаются жене. А вот 7, 9 и 10 марта мужчины идут за подарками любовницам. Здесь крайне высок спрос на розы самых разных оттенков. Интуитивно выбираются красные, как символ страсти.

«Но справедливости ради надо сказать, что розы довольно часто становятся подарками и для жен. В семьях, где чувства не остыли, мужья продолжают осыпать жен розами. Только не пурпурными, а цветами нежных оттенков», - считает эксперт.

Отличаются букеты еще и по тому, кто именно их покупает. Так, молодежь предпочитает собирать их на заказ, чтобы передать трепет, который они вложили в выбор. Столичный флорист Рита Малыгина отметила, что нередко молодые люди просят полевые цветы и добавляют в них необычный декор. А вот для взрослых мужчин в браке главное лишь, сколько стоит букет.

«А невестам молодые люди предпочитают дарить нежные анемоны, похожие на маки, и пышные гортензии», - также отметила Малыгина.

И, конечно, есть аутсайдер 8 марта – это гвоздики. Чаще всего они ассоциируются со скорбью, поэтому флористы пытаются отговорить клиентов приобретать их для любимых.

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