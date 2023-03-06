Куда поехать на 8 марта: топ-5 направлений для россиян этой весной

8 марта – отличный повод подарить себе билет на самолет, чтобы перезагрузиться и насытиться свежими впечатлениями. Какое направление выбрать для весеннего путешествия, рассказала сайту-изданию «Страсти» руководитель туристического агентства Lime Travel, travel-эксперт Анна Невзорова.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты – отличный вариант для мартовских выходных. В этом месяце здесь устанавливается идеальная погода для прогулок, шоппинга и ужина в фешенебельном ресторане на открытой веранде. Любители пляжного отдыха также смогут удовлетворить свои потребности. Температура воды в ОАЭ в это время бодрящая, а все отели оснащены бассейнами с подогревом.

Таиланд

В Таиланде есть всё для хорошего отпуска: ленивый пляжный отдых, живописные пейзажи, необычные экскурсии, развлечения и насыщенная ночная жизнь. Сюда приезжают для того, чтобы зарядиться энергией тропической природы, найти вдохновение, душевное равновесие и путь к познанию себя. С марта по июнь в Таиланде разгар сезона , поскольку сезон дождей позади, нет изнуряющей жары, а море теплое.

Мальдивы

Белоснежный песок, бирюзовый прозрачный океан, пальмы, колоритные бунгало. Мальдивы подойдут как для йога-ретрига с подругами, релаксных SPA-программ, шумных вечеринок, так и для путешествия со второй половинкой и семьей , поскольку местный сервис предлагает большую выборку программ от ленивого пляжного отдыха до увлекательного сноркелинга или зажигательной отельной анимации.

Турция

Турцию в марте можно рассматривать под разными углами. Для тех, кто соскучился по европейским размеренным прогулкам и узким улочкам, подойдет поездка в Стамбул – богатый историческими достопримечательностями, архитектурой и ресторанами с национальной кухней. А для тех, кто тоскует по морю, свежему воздуху, контрастным пейзажам и впечатляющему турецкому сервису – подойдут курорты Эгейского и Средиземноморского побережья. В марте здесь уже достаточно тепло, а для первого купания доступны подогреваемые крытые бассейны. Отдых в марте хорош тем, что цены на туры очень доступные, а размещение в премиум отеле обойдется в 2-3 раза дешевле, чем в период с июня по август.

Российские курорты