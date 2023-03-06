Куда поехать на 8 марта: топ-5 направлений для россиян этой весной
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8 марта – отличный повод подарить себе билет на самолет, чтобы перезагрузиться и насытиться свежими впечатлениями. Какое направление выбрать для весеннего путешествия, рассказала сайту-изданию «Страсти» руководитель туристического агентства Lime Travel, travel-эксперт Анна Невзорова.
ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты – отличный вариант для мартовских выходных. В этом месяце здесь устанавливается идеальная погода для прогулок, шоппинга и ужина в фешенебельном ресторане на открытой веранде. Любители пляжного отдыха также смогут удовлетворить свои потребности. Температура воды в ОАЭ в это время бодрящая, а все отели оснащены бассейнами с подогревом.
Таиланд
В Таиланде есть всё для хорошего отпуска: ленивый пляжный отдых, живописные пейзажи, необычные экскурсии, развлечения и насыщенная ночная жизнь. Сюда приезжают для того, чтобы зарядиться энергией тропической природы, найти вдохновение, душевное равновесие и путь к познанию себя. С марта по июнь в Таиланде разгар сезона, поскольку сезон дождей позади, нет изнуряющей жары, а море теплое.
Мальдивы
Белоснежный песок, бирюзовый прозрачный океан, пальмы, колоритные бунгало. Мальдивы подойдут как для йога-ретрига с подругами, релаксных SPA-программ, шумных вечеринок, так и для путешествия со второй половинкой и семьей, поскольку местный сервис предлагает большую выборку программ от ленивого пляжного отдыха до увлекательного сноркелинга или зажигательной отельной анимации.
Турция
Турцию в марте можно рассматривать под разными углами. Для тех, кто соскучился по европейским размеренным прогулкам и узким улочкам, подойдет поездка в Стамбул – богатый историческими достопримечательностями, архитектурой и ресторанами с национальной кухней. А для тех, кто тоскует по морю, свежему воздуху, контрастным пейзажам и впечатляющему турецкому сервису – подойдут курорты Эгейского и Средиземноморского побережья. В марте здесь уже достаточно тепло, а для первого купания доступны подогреваемые крытые бассейны. Отдых в марте хорош тем, что цены на туры очень доступные, а размещение в премиум отеле обойдется в 2-3 раза дешевле, чем в период с июня по август.
Российские курорты
Ну а для тех, кто не имеет возможности выезда за границу или не хочет уезжать далеко, можно отправиться на отдых в родные уголки страны. Интересными вариантами для отдыха весной станут горнолыжные курорты Сибири – Шерегеш, Алтай, Домбай. В это время года катание на лыжах и сноуборде наиболее комфортно: во-первых, цены гораздо ниже, чем зимой, во-вторых, погода для катания теплая и солнечная, а горы — это всегда место силы и энергии. Можно отправиться на Байкал и получить массу впечатлений от местной природы.
Ну, и, конечно, удачным решением для поездок в марте будут курорты Краснодарского края. В Сочи в марте уже установилась теплая весенняя погода, поэтому это отличное место, чтобы насладиться морским воздухом, весенними ароматами, вдохновляющими пейзажами родной природы, где каждый найдет развлечения на свой вкус.
Анна Невзорова
Руководитель туристического агентства Lime Travel, travel-эксперт